İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğdu

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Uşaklı maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin hayat hikayesi geceye damga vurdu. Sempatik tavırları ve Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğan hayat hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeniceli o anları böyle anlattı: 'Antrenör bulununca Uşak'ta, antrenörüm dedi ki, 'Ben seni nasıl koşuyorsun bir göreyim' dedi. 'Ben seni arayıncaya kadar koş. Ben seni arayınca dönersin' dedi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum Manisa Salihli'ye kadar inivermişim. Hocamı aradım. 'Hocam çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi?' dedim. 'Neredesin sen ' dedi. 'Manisa Salihli yazıyor hocam' dedim. 'Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk' dedi. Gece yarısı geri döndüm Kenan abi.'