Spor İstanbul Maratonunda kazananlar belli oldu
ATLETİZM

İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

44. İstanbul Maratonu’nu erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa birinci oldu.

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Haber Merkezi AA
​​44. İstanbul Maratonu’nu kim kazandı?
Yarışın en hızlısı Robert Kipkemboi oldu.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride gösterilen maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Yarışın hemen ardından Kenyalı atletin 2 saat 9 dakika 37 saniyeyle maratonu parkur rekoru kırarak kazandığı belirtilirken, daha sonra yapılan açıklamada Robert Kipkemboi'nin derecesinin 2 saat 10 dakika ve 18 saniye olduğu ve parkur rekorunun kırılamadığı bildirildi.

Bahreynli Marius Kimutai 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo ise 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti.

Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle İstanbul Maratonu'nun rekorunu kırmıştı.

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