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Akdeniz'den Ege'ye: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda geri sayım başladı

Akdeniz'den Ege'ye: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda geri sayım başladı

11:077/04/2025, Pazartesi
IHA
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Organizasyon Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtacak.
Organizasyon Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında koşulacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında 8 gün 8 etap boyunca sadece sporun değil, aynı zamanda Türkiye güzelliklerinin tanıtılacağı dev bir organizasyona dönüşüyor.


Sportif değeri olduğu kadar Türkiye markasının turizmi de katkı veren 5 kıtada 13 dilde 190 ülkede kişi tarafından izlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60. yıl parkurunun geçtiği etaplar şöyle:


1. Etap:
Antalya - Antalya (132 km)
2. Etap:
Kemer - Kalkan (167.4 km)
3.Etap:
Fethiye-Marmaris (175.9 km)
4.Etap:
Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)
5.Etap:
Marmaris-Aydın (151 km)
6. Etap:
Kuşadası - Selçuk (Meryem Ana) (161.4 km)
7. Etap:
Selçuk - Çeşme (144.2 km)
8. Etap:
Çeşme - İzmir (105.7 km)



#Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
#Antalya
#Kemer
#fethiye
#MArmaris
#Çeşme

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