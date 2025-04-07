60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında 8 gün 8 etap boyunca sadece sporun değil, aynı zamanda Türkiye güzelliklerinin tanıtılacağı dev bir organizasyona dönüşüyor.

Sportif değeri olduğu kadar Türkiye markasının turizmi de katkı veren 5 kıtada 13 dilde 190 ülkede kişi tarafından izlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60. yıl parkurunun geçtiği etaplar şöyle: