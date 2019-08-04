TBL

A Milli Erkek Basketbol Takımı Fransa'ya gitti

2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Fransa'da katılacağı özel turnuvada ev sahibi ülkenin yanı sıra Tunus ile karşılaşacak.

Haber Merkezi AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak üzere Fransa'ya gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak üzere Fransa'ya gitti.

2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak üzere Fransa'ya gitti.

Turnuvada ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Tunus ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla bu ülkeye hareket etti.

Milliler, Pau kentinde gerçekleştirilecek turnuvada yarın TSİ 21.30'da Fransa, 6 Ağustos Salı günü de TSİ 20.00'de Tunus ile karşılaşacak.

  • Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takım, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.