A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 3-2 yenerek grupta liderliğe yükselirken, yeni hedef ise Galler maçı oldu.





Letonya maçının ardından Riga'dan Galler maçının oynanacağı Samsun'a gelen A Milli Takım kafilesinde büyük sevinç yaşanırken, futbolcular yarın akşam oynanacak mücadeleyi de kazanıp ellerine geçen liderlik avantajını korumanın peşinde. Aynı akşam Ermenistan, Letonya'yı ağırlarken, Hırvatistan ise üst üste 2. haftayı da bay geçecek.





Hırvatistan, Türkiye ve Galler'in öne çıktığı ve ilk 2 sıranın EURO 2024 vizesi alacağı grupta ay-yıldızlılarımızın Galler ile yapacağı karşılaşma erken final olarak nitelendiriliyor. Millilerimiz, maçı kazandığı takdirde rakibi karşısında önemli bir avantaj elde etmiş olacak.





8 Eylül'e kadar maç yok





D Grubu'ndaki 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı planlayan Türkiye, puanını 9'a yükselterek Eylül ayında devam edecek eleme periyoduna daha rahat çıkmanın planlarını yapıyor. Toplam 10 hafta üzerinden oynanacak periyotta A Milli Takımı 5. hafta mücadelesinde 8 Eylül'de Ermenistan'ı ağırlayacak.





Ay-yıldızlılar bu maçı da aldığı takdirde bay geçeceği 11 Eylül'deki 6. haftayı az kayıpla atlatmış olacak. Türkiye grupta maç yapmayacağı 2. bay'ı ise 9. haftada yaşayacak.





Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.





Kuntz'dan birlik çağrısı





EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya'yı son dakika golüyle 3-2 yenen Türkiye'de galibiyet sevinci yaşanırken, özellikle savunmada yapılan kritik hatalar tedirginliğe neden oldu.





Eleştirilerin odağındaki A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise "Şans da biraz bizden yanaydı. Biraz daha ofansif bir diziliş belirledik. Bu tarz durumun olacağını bekliyorduk. Gene bir takımız. Birlik olursak Avrupa Şampiyonasına gidebiliriz, inanın birçok ülke böyle dirençli ve azimli bir milli takımı hayal ediyordur. Birlik içinde bir yere varabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



