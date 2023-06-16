A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasında Letonya'ya konuk oldu. Milli takımımız maçtan 3-2 galip ayrıldı. Gollerimizi 22.dakikada Abdülkerim Bardakçı ile 61.dakikada Cengiz Ünder ve 90+5'te İrfan Can Kahveci attı. Ev sahibinin golünü ise 51.dakikada Emsis ile 90+4' teTobers kaydetti.