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Spor

ÖZET | Letonya-Türkiye: 2-3

A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Letonya-Türkiye maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:43 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Letonya-Türkiye

Letonya-Türkiye

A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasında Letonya'ya konuk oldu. Milli takımımız maçtan 3-2 galip ayrıldı. Gollerimizi 22.dakikada Abdülkerim Bardakçı ile 61.dakikada Cengiz Ünder ve 90+5'te İrfan Can Kahveci attı. Ev sahibinin golünü ise 51.dakikada Emsis ile 90+4' teTobers kaydetti.


A Milli Takımımız bu sonuçla puanını 6 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Letonya ise henüz puan alamadı. A Milli Takmımız pazartesi günü evinde Galler ile karşılaşacak.


Letonya-Türkiye maç özeti

5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Arda’nın şutunda top yandan auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ciganiks’in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Uldrikis tamamlamak istedi ancak Abdülkerim meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

18. dakikada Abdülkerim’den sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına giren Uldrikis’in şutunda top yandan dışarı gitti.

22. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Merih’in kale önüne indirdiği topu Abdülkerim kafayla ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada ceza sahası dışından Abdülkerim’in sert şutunda kaleci Purins topu güçlükle çeldi.

39. dakikada rakibinden topu kaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Tamas pozisyonu izleyerek golü iptal etti ve Ferdi’ye sarı kart gösterdi.

50. dakikada Arda’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz’in zayıf şutu kaleci Purins’te kaldı.

51. dakikada Gutkovskis’in sol kanattan kale önüne ortasında Emsis kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

53. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına sokulan Kerem’in ortasında Umut’un şutu yandan auta çıktı.

61. dakikada Orkun’un ara pasında sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cengiz’in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

90+4. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içinde buluşan Tobers’in şu ağlara gitti. 2-2

90+5. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in sıfıra inerek yaptığı ortada kaleci Purins’in eliyle uzaklaştırmaya çalıştığı topu İrfan Can Kahveci kafayla filelere yolladı. 2-3

#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Letonya
#TÜRKİYE
23 dakika önce
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