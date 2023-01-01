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Spor

A Milli Takım için sürpriz iddia

İngilliz Daily Mail gazetesi ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı. A Milli Takımımız için teknik direktör adayının Joachim Löw olduğunu iddia eden haberde genel menajer olarak da Mesut Özil'in adı geçiyor.

22:46 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Joachim Löw ile Mesut Özil Almanya Milli Takım'ında birlikte çalıştı

Joachim Löw ile Mesut Özil Almanya Milli Takım'ında birlikte çalıştı

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü ile yollar ayrılıyor. Stefan Kuntz’un gönderilmesi konusunda görüş birliğine varan TFF Yönetim Kurulu üyeleri, son kararı çarşamba günü toplantıda verecek. Gönderilme ihtimali yüzde 99 olan Alman teknik adamın yerine 1 numaralı aday; vatandaşı Joachim Löw. Yerli hoca getirilmesi kararı çıkarsa Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.

Mesut Özil iddiası

İngilliz Daily Mail gazetesi ise başka bir iddia ortaya attı. Habere göre Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nın genel menajeri olmaya hazırlandığı teknik direktörlük görevi için de Joachim Löw'ün düşünüldüğü iddia edildi.



#Joachim Löw
#Mesut Özil
#A Milli Takım
7 dakika önce
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