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Milli Takım Meksika mesaisine başladı

Milli Takım Meksika mesaisine başladı

22:358/06/2025, Pazar
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Türkiye
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A Milli Takım, 11 Haziran Çarşamba günü saat 04.00'te Meksika ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pratt & Whitney Stadyumu'nda teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda millile pas ve top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada taktik oyun oynadı.

ABD-Türkiye maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular kamp otelindeki fitness salonunda yenileme idmanı yaptı.


Milli takım yerel saatle TSİ 00.00'da hava yoluyla Hartford'dan kamp yapacağı Raleigh kentine geçecek.




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