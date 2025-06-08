A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pratt & Whitney Stadyumu'nda teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda millile pas ve top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada taktik oyun oynadı.