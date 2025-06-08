A Milli Takım, 11 Haziran Çarşamba günü saat 04.00'te Meksika ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pratt & Whitney Stadyumu'nda teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda millile pas ve top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada taktik oyun oynadı.
ABD-Türkiye maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular kamp otelindeki fitness salonunda yenileme idmanı yaptı.
Milli takım yerel saatle TSİ 00.00'da hava yoluyla Hartford'dan kamp yapacağı Raleigh kentine geçecek.