A Milli Takım'da son dakika gelişmesi! Kamptan ayrılıyorlar

FIFA kuralları gereği, turnuva başlangıcına kadar sakatlık riskine karşı ABD'ye götürülen iki milli futbolcu, kamptan ayrılıyor.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona’daki millî takım kampından ayrılacaktır.