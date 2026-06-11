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A Milli Takım'da son dakika gelişmesi! Kamptan ayrılıyorlar

A Milli Takım'da son dakika gelişmesi! Kamptan ayrılıyorlar

10:3011/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını Arizona'da sürdürüyor.
A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını Arizona'da sürdürüyor.

2026 Dünya Kupası için ABD'de bulunan A Milli Takım'da Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, kamptan ayrılıyor.

FIFA kuralları gereği, turnuva başlangıcına kadar sakatlık riskine karşı ABD'ye götürülen iki milli futbolcu, kamptan ayrılıyor.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona’daki millî takım kampından ayrılacaktır.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de Avustralya ile oynayacak.



#A Milli Takım
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