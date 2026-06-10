A Milli Takım'da tek eksik: Avusturalya hazırlıkları sürüyor

Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Kanada’nın Vancouver şehrinde Avusturalya ile karşı karşıya gelecek Türkiye, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.