Avustralya maçına günler kala Vincenzo Montella'dan flaş karar! Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu…

Tarihinde üçüncü kez katıldığı ve milyonları ekran başına kitleyecek olan 2026 Dünya Kupası'nda; Avustralya, ABD ve Paraguay ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımımızda nefesler tutuldu. Turnuvadaki ilk grup maçına 14 Haziran Pazar sabahı Avustralya karşısında çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle yürekleri ağza getiren Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız cephesinden tüm Türkiye'yi sevinçten ayağa kaldıracak son dakika gelişmesi yaşandı.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, ABD ve Paraguay'la kozlarını paylaşacak.
İlk maçına 14 Haziran Pazar sabahı Avustralya karşısında çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili yeni gelişme yaşandı.
Sözcü'de yer alan habere göre A Milli Takım'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun son durumu belli oldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun tamamen hazır hale geldiği ve Montella'nın milli yıldızı Avustralya maçında değerlendireceği ifade edildi.
Kenan Yıldız'ın da kısa süre içinde istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Montella'nın genç futbolcuyu Avustralya maçında ilk 11'de oynatmayı planladığı aktarıldı.