Avustralya maçına günler kala Vincenzo Montella'dan flaş karar! Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu…

Tarihinde üçüncü kez katıldığı ve milyonları ekran başına kitleyecek olan 2026 Dünya Kupası'nda; Avustralya, ABD ve Paraguay ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımımızda nefesler tutuldu. Turnuvadaki ilk grup maçına 14 Haziran Pazar sabahı Avustralya karşısında çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle yürekleri ağza getiren Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız cephesinden tüm Türkiye'yi sevinçten ayağa kaldıracak son dakika gelişmesi yaşandı.

1 /5 A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, ABD ve Paraguay'la kozlarını paylaşacak.



2 /5 İlk maçına 14 Haziran Pazar sabahı Avustralya karşısında çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili yeni gelişme yaşandı.



3 /5 Sözcü'de yer alan habere göre A Milli Takım'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun son durumu belli oldu.



4 /5 Ferdi Kadıoğlu'nun tamamen hazır hale geldiği ve Montella'nın milli yıldızı Avustralya maçında değerlendireceği ifade edildi.

