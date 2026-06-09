Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım'ı korkutan kaza: Hemen dışarı fırladılar

A Milli Takım'ı korkutan kaza: Hemen dışarı fırladılar

09:079/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Milli takım kafilesinde yer alan görevliler yardım etmek için otobüsten indi.
Milli takım kafilesinde yer alan görevliler yardım etmek için otobüsten indi.

A Milli Futbol Takımı'na antrenman tesislerinden otele kadar eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

Arizona Athletic Grounds'taki antrenmanın ardından 2 otobüsle tesislerden ayrılan A Milli Futbol Takımı, otoyolda yaşanan kaza sebebiyle yaklaşık 15 dakika bekledi.


A Milli Futbol Takımı'na eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

Bölgedeki polis ekipleri otoyol trafiğini durdururken, itfaiye ve ambulans araçları da bölgeye sevk edildi.


Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, milli takım kafilesinde yer alan görevliler de yardım etmek için araçtan indi.


Milli takım kafilesi, müdahalenin ardından kamp yaptığı otele gitti.



#ABD
#A Milli Takım
#Arizona
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak bugün mü açıklanıyor? 2026 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı