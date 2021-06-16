A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, ikinci maçta da Galler'e 2-0 yenildi.
Henüz puanla tanışamayan milliler, eksi 5 averajla grubunda son sırada yer aldı.
İlk iki şansı kalmayan Şenol Güneş'in öğrencileri gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.
Son maçta İsviçre ile karşılaşacak A Milliler, en iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele verecek.
Gruplarda ilk 2'ler dışında en iyi 3. olan 4 takım da son 16'ya yükseliyor. İşte A Milli Takımımızın üst tura yükselmesi oluşması gereken koşullar:
- Türkiye son maçta İsviçre'yi yenecek.
- Diğer gruplardaki maçlar da milli takımımızı en iyi 3. yapacak şekilde sonuçlanacak.