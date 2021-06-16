A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

Fransız yıldız Paul Pogba basın toplantısı sırasında masadaki bira şişesini kaldırdı

EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, Almanya'yı Mats Hummels'in 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.



Maçın ardından basın toplantısına katılan yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi ise toplantıya damga vurdu. Pogba, masadaki bira şişesini kaldırması günün en çok konuşulanları arasına girdi.



Geçtiğimiz günlerde de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'su için' diyerek, masadaki kola şişelerini kaldırmıştı.



Öte yandan Pogba, 15 Mart 1993'te Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinde dünyaya gelmiş, Müslüman olmuş ve hacca gitmiştir.







