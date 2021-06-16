Spor A Milliler EURO 2020de gruptan nasıl çıkar?
FUTBOL FUTBOL

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) henüz puanla tanışamayan A Milli Takımımız, üst tura yükselme umutlarını mucizelere bıraktı. Grubunda ilk iki şansı kalmayan ay-yıldızlı ekibimiz, İsviçre ile oynanacak son maçta en iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milliler EURO 2020de gruptan nasıl çıkar?
Burak Yılmaz'ın Galler maçında yaşadığı üzüntü.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, ikinci maçta da Galler'e 2-0 yenildi.

Henüz puanla tanışamayan milliler, eksi 5 averajla grubunda son sırada yer aldı.

İlk iki şansı kalmayan Şenol Güneş'in öğrencileri gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Son maçta İsviçre ile karşılaşacak A Milliler, en iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele verecek.

Gruplarda ilk 2'ler dışında en iyi 3. olan 4 takım da son 16'ya yükseliyor. İşte A Milli Takımımızın üst tura yükselmesi oluşması gereken koşullar:

  • Türkiye son maçta İsviçre'yi yenecek.
  • Diğer gruplardaki maçlar da milli takımımızı en iyi 3. yapacak şekilde sonuçlanacak.

Bakü'de büyük hayal kırıklığı
SPOR
Bakü'de büyük hayal kırıklığı
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.