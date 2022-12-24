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Abdullah Avcı: İyi bir oyunla iyi bir galibiyet aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, sadece bir galibiyet aldıklarını ve iyi bir oyunla kazandıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: İyi bir oyunla iyi bir galibiyet aldık
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım, 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Mücadele sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünya Kupası arasında çok çalıştık"

  • "İyi bir takıma, oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. Biz oyun şeklimizi değiştirdik, rakibimize göre. Az temaslı bir oyun oynamamız gerekiyordu. Baskılı bir oyuna dönmemiz gerekiyordu. Bir karar vermemiz gerekiyordu ve Dünya Kupası arasında buna çalıştık. Arada çok tekrarlar yaptık, oyuncular buna yanıt verdi."

"İyi bir oyun oynadık"

  • "Ligin iyi bir takımına karşı, iyi bir oyunla birlikte galibiyet aldık. Kasım ayını işaret etmiştik. Oyun kalitesini arttıran, prestijini arttıran bir takım olduk. Trabzonspor'un transfere değil taraftara ihtiyacı var. Bugünkü desteklerini hep göstersinler."

"Sadece bir maç kazandık"

  • "Bugün sadece bir maç kazandık. Bugün oyunda hem iyi oynayıp hem istediklerimizi uyguladık. Fırsatlar yakaladık. Oyun ve fırsatları skora çevirmemiz gerekiyor. Hep beraber hareket edebilmek bizim için çok önemliydi."

"Hamsik'i verimli kullanmalıyız"

  • "Rakibe göre, duruma göre oyun çok değişecektir. Marek'i de ona göre oynatıp, sezon sonuna kadar en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Denwsli'in sakatlığı devam ediyor."

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