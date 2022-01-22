Abdullah Avcı: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında lider Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün tamamlayarak özel uçakla İstanbul’a gidecek.

Trabzonspor’da hedef, kazanarak hem öz güveni arttırmak hem de yeni seri başlatmak. Bu maçta alınacak 3 puanın daha sonra evinde üst üste oynayacağı Kasımpaşa ve Konyaspor maçı öncesinde büyük moral olacağını belirten Teknik Direktör Abdullah Avcı da bir maç aradan sonra yeniden takımının başında sahada olacak.

Avcı’nın olmadığı GZT Giresunspor maçında, kulübede yardımcısı Orhan Ak yer almış, maç berabere sonuçlanmıştı.

"Zorlu süreci atlatacağız"

Trabzonspor’un lider olduğunu ve sadece sıkıntılı bir dönem geçirdiğini belirten Teknik Direktör Abdullah Avcı, yaşanan puan kayıplarının doğal olduğuna vurgu yaparak, “Puan farkı ile liderlik doğal olarak rakiplerin motive olmasına sebep oluyor. Bu, dikkat edilmesi gereken bir durum. Daha önce de belirttiğim gibi sezonun ikinci yarısının daha zorlu maçlara sahne olduğunu görüyoruz. Oyunumuzu geliştirerek ve farklı formasyonlar uygulayarak bu zorlu süreci de atlatacağımıza inanıyorum. Galatasaray maçından alacağımız 3 puan ileriye daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır ve kazanmak için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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