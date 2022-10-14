Spor Abdullah Avcı oyuncusunun sakatlığını açıkladı Aşil tendonunda problem var
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Abdullah Avcı oyuncusunun sakatlığını açıkladı: Aşil tendonunda problem var

Trabzonspor'da savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, Monaco ile oynanan maçı tamamlayamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncunun aşil tendonundan sakatlık yaşadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı oyuncusunun sakatlığını açıkladı: Aşil tendonunda problem var
Abdullah Avcı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor'un sahasında Monaco’yu 4-0 mağlup ettiği maçta Hüseyin Türkmen sakatlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın mücadelenin ilk 11'inde görev verdiği 24 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıya çıkamadı. Vitor Hugo'ya yerini bırakan Hüseyin Türkmen'in aşil tendonundan sakatlandığı bildirildi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hüseyin Türkmen'in sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Avcı, "Hüseyin’in aşil tendonunda bir problem oldu ve oyun değişikliği ile başladık. Hüseyin Türkmen çok değerli bir oyuncu çabukluğu var, sertliği var. 45 dakika bir pozisyon hatası dışında çok iyi oynadı. Buradan kendisine teşekkür ederim" dedi.

ÖZET | Trabzonspor-Monaco: 4-0
SPOR
ÖZET | Trabzonspor-Monaco: 4-0
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