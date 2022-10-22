Abdullah Avcı: Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldık

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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye enerjide üs oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yavaş yavaş daha fazla petrol kuyuları bulmaya başladık. Kendi üretimimizi arttırıyoruz ama halen dışa bağlıyız. Ama ona rağmen Türkiye enerjide bir üs oldu, İşte Putin'in de son teklifinin sebebi budur" dedi.