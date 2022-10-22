Spor Abdullah Avcı Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldık
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Abdullah Avcı: Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldık

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında evinde ağırladığı DG Sivasspor'u Marek Hamsik'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Özellikle aldığımız bu üç puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacağız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldık
​Abdullah Avcı

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında evinde ağırladığı DG Sivasspor'u Marek Hamsik'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Özellikle aldığımız bu üç puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacağız." dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

  • "30 maçtır yenilmiyormuşuz, bunu yeni öğrendim içeride. Bunları takip etmiyorum ama hepsini bir gün toplayacağım. Bu sezon 17 veya 18. maçımızı oynuyoruz en iyi 15 dakika oynadık. Rakip istediği gibi bize temas edemedi, basit oynuyorduk ve orada da golü bulduk. Rakip de bu süreden sonra biraz daha tepkili oynadı ve üzerimize geldi. 20 dakika iyi gitmişti sonrasında aynı oyunu devam ettirmek gerekirken, basit top kayıpları verdik. İlk yarı Uğurcan’ın kurtardığı ve direkten dönen top vardı. İkinci yarı zor bir rakibe karşı oyunu kopartmak istedik. Rakibe ikinci yarı bir şey vermedik. Takımım orada çok iyi durdu. Özellikle bu üç puanın şampiyonluk yarışında ileri de ne kadar değerli olduğunu ileri de çok daha iyi anlayacağız. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Bu oyun artık çok zorlaştı. Belki çok daha farklı bir oyun bekliyor olabilirler. Biz taraftarımızla çok daha güçlü oluyoruz. Geçen sene her şeyi beraber yaptık. Onları bundan sonra daha çok burada görmek istiyorum ve davet ediyorum."
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