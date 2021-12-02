Spor Abdullah Avcıdan Trabzonspor taraftarına çağrı
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Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına çağrı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor'la sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, bordo-mavili taraftara çağrısı karşılık buldu. Taraftarlar gişelere akın ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı seslendi Gelin birlikte horona duralım
Trabzonspor 14 hafta sonunda ligde 36 puanla lider

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. 4 Aralık Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Biletlerin satışa çıktığı ilk günden itibaren gişelere akın eden taraftarlar şimdiye kadar 30 binin üzerinde bilet aldı. Maç gününe kadar biletlerin tamamını satılması bekleniyor.

Avcı: "Gelin birlikte horona duralım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp tarafından hazırlanan videoda, ’Gelin birlikte horona duralım’ sözleriyle taraftara çağrıda bulundu. Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen hafta Fatih Karagümrük galibiyetiyle 1995 yılındaki 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan Trabzonspor bu maçta da galip gelerek seriyi sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, 3 puanlık sisteme geçildiğinden bu yana Süper Lig’de geride kalan 14 hafta sonunda en yakın rakibine en fazla puan farkı atan takım oldu.
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