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Trabzonspor'dan tarihi galibiyet: Bileği bükülmüyor

Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor ligde arka arkaya 7. galibiyetini alırken, 1995 yılındaki 26 maçlık yenilmezlik serisini de yakalamış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında namağlup lider Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Djaniny ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. Alınan bu sonucun ardından puanını 36'ya yükselten bordo-mavili ekip, en yakın takipçisi Konyaspor ile puan farkını 10'a çıkarttı. Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzsonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olacak.

Arka arkaya 7. galibiyet

Deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Trabzonspor, ligde namağlup liderliğini sürdürürken, arka arkaya da 7. galibiyetini almış oldu. Bordo-mavili ekip bu süreçte Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep ve son olarak da Karagümrük'ü mağlup etti.

26 maçlık seri yakalandı

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yendi ve bordo-mavili takımın 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini tekrarladı. Eğer Trabzonspor önümüzdeki hafta sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederse, 27 maçlık yeni bir seri yakalayarak tarihe geçmiş olacak.

Fatih Karagümrük evinde bu sezon ilk kez yenildi

Trabzonspor'a 2-0 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük, bu sezon sahasında ilk kez yenildi. İstanbul ekibi bu süreçte 7 maçta; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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