Avcı'dan takıma motivasyon: Yeni başlıyoruz

Trabzonspor, Süper Lig’de önceki gün sahasında karşılaştığı Sivasspor’u tek golle geçerken alınan iki beraberliğin ardından gelen galibiyet yüzleri güldürdü. Takımdaki öz güven yerine gelirken kazanılan 3 puana en çok sevinen isimlerin başında ise teknik direktör Abdullah Avcı geldi.

Karşılaşmanın ardından oyuncularıyla bir değerlendirme yapan deneyimli teknik adamın, “Son iki maçta aldığımız beraberliğin ardından yeniden geri dönmeniz çok önemli. Son derece kritik bir eşikteydik ve onu aştık. Bizim için artık her şey yeni baştan başlıyor. Daha önce yaşadığımız puan kayıplarını, aldığımız galibiyetleri bile unutun. Yeni başlıyoruz diye düşünün. Kasım’da Dünya Kupası nedeniyle verilecek araya kadar yola kayıpsız devam etmenizi istiyorum. Bunu yapacak gücümüzün ve kalitemizin olduğunu da biliyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Sırada Kızılyıldız var

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın şimdiki hedefi ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda perşembe günü Kızılyıldız ile yapacakları maç. Gruptan çıkmak adına hanesine 3 puan yazdırmayı hedefleyen deneyimli teknik adamın, rakibin hem kendi liginde hem de UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı maçları ekibiyle birlikte tek tek izleyerek Kızılyıldız’ın artılarını ve eksilerini belirlemeye başladığı öğrenildi.

Çıkarılan analizin bugünden itibaren oyunculara aktarılacağı ve kendilerine galibiyeti getirecek taktiksel anlayışın ezberletileceği kaydedildi.

Trabzonsporlu oyunculardan, kendi liginde şu ana kadar maç kaybetmeyen ve son 6 maçını kayıpsız geçen Kızılyıldız karşısında rakibi küçümsemeden ve bir an olsun konsantrasyon kaybı yaşanmadan mücadele edilmesi özellikle istenecek.

REKLAM

SPOR Abdullah Avcı: Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldık



