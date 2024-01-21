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Spor

Abdullah Avcı: Yapacak bir şey yok

Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Farklı yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, "Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız. Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

22:02 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 22:14 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.


Karşılaşma sonrası teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Kaptırarak goller yedik'

"Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz"


'Güzel ve şık olmadı'

"Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız. Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı"


'Üçüncülük hedefimiz var'

"Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz"








#Trabzonspor
#Galatasaray
#Süper Lig
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