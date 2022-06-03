Spor Abdullah Avcıdan Albayrak Medyaya ziyaret "İki bayramı birlikte yaşadık"
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Abdullah Avcı'dan Albayrak Medya'ya ziyaret: "İki bayramı birlikte yaşadık"

Albayrak Medya’yı ziyaret eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hep birlikte çok güzel bir şampiyonluk yaşadıklarını söyledi. Şehrin bu şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi’ne kalmak olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan Albayrak Medyaya ziyaret: İki bayramı birlikte yaşadık
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Albayrak ve Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak ile şampiyonluk sohbeti yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve yardımcı antrenörlerden Yaşar Çevikel, Süper Lig’de elde ettikleri şampiyonluğun ardından Albayrak Medya binasını ziyaret etti.

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak’ın yanı sıra Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak ve Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak ile bir araya gelen Avcı, şampiyonluk sürecine dair yaşananları paylaştı.

Nuri Albayrak’ın Trabzonspor’da ciddi işler yaptığını dile getiren başarılı teknik adam, “Sayın Başkan Nuri Albayrak ile örtüşen taraflarımız var. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da teknik direktörlüğe başladım. Kulübün eski başkanı Nuri Albayrak da Trabzonspor’a başkan oldu ve ciddi işler yaptı. Albayrak ailesinin çok ciddi Trabzonsporlu olduğunu biliyorum. Şampiyon olarak iki bayramı birlikte yaşadık. Yollarımız örtüşen yollar. Sezon boyunca Albayrak Medya’dan maçlarımıza sık sık geldiler. Onlara teşekkür ediyorum. Onlara şampiyonluk hatırası bir forma getirdim. Onlar da benim için çok güzel bir tablo yapmışlar. Teşekkür ediyorum” dedi.

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak da bordo-mavili takımın şampiyonluğunu tebrik ederek, Abdullah Avcı ve takımı kutladı. “Trabzonspor, hepimizin takımı” diyen Albayrak, “Öncelikle hocamıza ve Trabzonspor yönetimine gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Trabzonspor hepimizin takımı. Bu sene başardık, inşallah bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Bu sene Trabzonspor’un genç futbolculara yaptığı bir yatırım var. Önümüzdeki sezon da umutluyuz. İnşallah aynı çizgide devam edeceğiz. Hocamın başarılarının devamını diliyorum. İnşallah yıllarca Trabzonspor’a hizmet eder” ifadelerini kullandı.

"Fay hattı kırıldı"

Şampiyonluk hasretini dindirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Abdullah Avcı, “Şehrin bu şampiyonluğa ihtiyacı vardı. bir enerji birikmişti. Fay hattı kırıldı ve enerji açığa çıktı. Bunu da şehirdeki ve tüm dünyadaki sevinç gösterilerinde gördük. Biz göreve geldiğimizde böyle bir ihtiyaç olduğunu görüyorduk. Bunu yaşatmak bize nasip oldu. Bu yüzden ayrı bir mutluluk yaşıyoruz” dedi.

Sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

"İlk hedefimiz Devler Ligi"

Şampiyonluk sevincinin taraftarlarca uzun süre kutlanacağını ancak kendileri için yeni sezon çalışmalarının başladığını dile getiren teknik direktör Abdullah Avcı, “Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. İnşallah turu geçerek maddi olarak da rahatlayacağız ve sezonun maliyetini çıkartacağız. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Ağustos ayı itibariyle yeni bir yarış bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Albayrak'tan Avcı'ya özel portre

Abdullah Avcı samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Nuri Albayrak’a imzalı Trabzonspor forması hediye etti. Nuri Albayrak da Avcı’ya kasketli fotoğrafının olduğu tabloyu takdim etti.

Daha sonra Yeni Şafak Gazetesi ve yenilenen TVNET stüdyolarını ziyaret eden Trabzonspor Teknik Direktörü, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.


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