Abdullah Avcı'dan sağ stoper ve fırsat transferleriyle ilgili açıklama

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Empoli'ye 1-0'lık skorla kaybedilen hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avcı, son hazırlık maçının geride kaldığını ve yarın itibariyle bir antrenman daha yaparak Türkiye'ye döneceklerini belirtti.

Deneyimli teknik adam, Avusturya ve Slovenya kampının olumlu, olumsuz durumları görmek açısından çok iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Avcı, bir basın mensubunun sorduğu "Stoper ne zaman alınacak?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: