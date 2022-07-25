Abdullah Avcı'dan sağ stoper ve fırsat transferleriyle ilgili açıklama

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Empoli'ye 1-0'lık skorla kaybedilen hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Avcı, son hazırlık maçının geride kaldığını ve yarın itibariyle bir antrenman daha yaparak Türkiye'ye döneceklerini belirtti.
Deneyimli teknik adam, Avusturya ve Slovenya kampının olumlu, olumsuz durumları görmek açısından çok iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
Avcı, bir basın mensubunun sorduğu "Stoper ne zaman alınacak?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:
- "Stoperi zaten konuşuyoruz. Talep etme değil. Trabzonspor'da fırsatlar çıkıyor. Elimizdeki duruma göre, kulübün yapısına göre eğer fırsat çıkarsa, uygun olursa orta saha olabilir, forvet transferi olabilir. Forvetin her tarafında oynayabilen çok amaçlı oyuncu olabilir. Onu değerlendiririz. Ama öncelikle stoperimizi alırsak saha dağılımımızla rekabet ortamı da daha dengeli olacak. Onun için süreci bekliyoruz. Bugün de olabilir, yarın da olabilir, haftaya olabilir. Geçen seneden beri başkan ve yönetim yüzde 98'ini zamanında tamamlamış. Bazen bunda 1-2 tane aksamalar olacaktır.