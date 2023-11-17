Aboubakar Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı

Beşiktaş, Süper Lıg'e verilen milli arada toparlanma surecine girdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, takım kaptanlarıyla bir görüşme yaparak arkadaşlık ortamının yeniden dizayn edilmesini istedi. Kaptanlar da bu konuda Çalımbay'a destek vererek, "En iyisini yapacağız" dedi.