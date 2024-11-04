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Acun Ilıcalı: ‘Jose Mourinho’nun haberi yok’

Acun Ilıcalı: ‘Jose Mourinho’nun haberi yok’

11:154/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleri hakkında sorulan soruya yanıt verdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleri hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Olaylı maçın ardından Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleri hakkında sorulan soruya yanıt verdi. İşte detaylar.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleri hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

JOSE MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı "Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim." açıklaması, Acun Ilıcalı'ya hatırlatıldı.

"MOURINHO'YA ANLATACAĞIM"

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'nin sorusu üzerine "Olayın derecesi arttı, Jose Mourinho'nun ondan haberi yok. Olay yukarı doğru gidiyor şu anda, hocamıza bunu anlatacağım. 'İnan çok kötüydü ama bu kadar değildi' diyeceğim ve o bunu anlayacak. Olay şu an başka boyuta geçti." cevabını verdi.



#Jose Mourinho
#Acun Ilıcalı
#Fenerbahçe

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