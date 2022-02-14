Adana Demirspor-Beşiktaş | Canlı

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Geride kalan 24 haftada 40 puan toplayan Adana Demirspor sahasında 37 puanı bulunan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisiniz. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor'un 11'i:
Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.
Beşiktaş'ın 11'i:
Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi.