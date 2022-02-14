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Adana'da Premier Lig esintili maç: Nefes kesen karşılaşmada kazanan çıkmadı

Adana Demirspor ve Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana'da karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adanada Premier Lig esintili maç: Nefes kesen karşılaşmada kazanan çıkmadı
Adana Demirspor

Adana Demirspor ve Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana'da karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada Brjarnason’un sağ kanattan ortasında Balotelli topla buluşmak istedi. Ancak Beşiktaş defansı topu kornere attı.

8. dakikada Kerem’in sağ kanattan ceza sahası içine attığı ortada Batshuayi topu kontrol etti. Batshuayi’nin kale alanı içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

11. dakikada Larin’in son çizgiden ceza alanı dışına doğru çıkardığı topu Ghezzal kontrol etti. Ghezzal aldığı topu Rıdvan’a gönderdi. Rıdvan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Ghezzal sağ taç çizgisi önünden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Adana Demirspor’da Samet topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top kaleci Muric’e uzak düşünce Teixeira meşin yuvarlakla buluştu. Teixeira’nın kötü vuruşunda kaleci Muric topu kontrole etti.

19. dakikada Yunus Akgün son çizgiden topu Svensson’a çıkarttı. Svensson bekletmeden pasında Balotelli’yi topla buluşturdu. Balotelli’nin ceza sahasın dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28.dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Yerden giden top kaleci Muric’in kucağında kaldı.

GOL!

  • 31. dakikada sağ kanattan Kerem’in ceza sahasına açtığı ortada Alex Teixeira’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada orta alanda topla buluşan Balotelli’nin pasında Yunus, sağ çaprazda kaleciyle kaldı. Yunus’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

42. dakikada sol kanattan Vargas’ın taşıdığı topu Balotelli aldı. Topla içeri sokulan Balotelli’nin şutunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine önceki pozisyonda Vargas’ın Ghezzal’a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.

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