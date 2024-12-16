Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Adana Demirspor - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Adana Demirspor - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

17:5516/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adana Demirspor - Beşiktaş
Adana Demirspor - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.


14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan Adana ekibi 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 3 puan cezasıyla -1 puanla son sırada bulunuyor.


Siyah-beyazlılarda cezalı Gedson Fernandes ile sakatlıkları bulunan Paulista, Rashica ve Immobile takımını yalnız bırakacak.


ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Semih Güler, Manev, Abdulsamet, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barası.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Chamberlain, Rafa, Can Keleş, Semih.


ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?