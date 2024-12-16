Adana Demirspor - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan Adana ekibi 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 3 puan cezasıyla -1 puanla son sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda cezalı Gedson Fernandes ile sakatlıkları bulunan Paulista, Rashica ve Immobile takımını yalnız bırakacak.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Semih Güler, Manev, Abdulsamet, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barası.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Chamberlain, Rafa, Can Keleş, Semih.