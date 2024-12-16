Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü 72. dakikada Al-Musrati atarken Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Barasi ve 39. dakikada Aymbetov kaydetti. Bu sonucun ardından 25 puanda kalan Beşiktaş, 6. sıraya geriledi. Adana Demirspor - Beşiktaş maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Mavi-şimşeklere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Barasi ve 39. dakikada Aymbetov attı. Siyah-beyazlıların tek golünü 72. dakikada Al-Musrati kaydetti.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 75. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından 25 puanda kalan Beşiktaş, 6. sıraya geriledi. Üç puan silme cezası alan Adana Demirspor, bu galibiyetle puanını 2'ye yükseltti.
Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
10' Beşiktaş'ta Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda Deniz'i geçemedi.
12' Adana Demirspor, gole yaklaştı; Aymbetov, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.
13' Yusuf Sarı'nın etkili frikiğinde Mert Günok gole izin vermedi. Seken topu Arda Okan Kurtulan tamamladı fakat Mert Günok yine gol izni vermedi.
31' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Sarı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Tolga Kalender'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Yusuf Barasi, altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
39' Yusuf Sarı'nın asistinde Abat Aymbetov farkı ikiye çıkardı: 2-0.
52' Beşiktaş'ta sağ kanattan ceza sahasına giren Can Keleş'in içeriye gönderdiği topu Rafa Silva'dan önce araya giren Maestro uzaklaştırdı.
58' Beşiktaş'ta ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.
72' Beşiktaş, Al-Musrati'nin attığı kafa golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.
76' Tayyip Talha Sonuç'un Yusuf Sarı'ya müdahalesinin ardından hakem direkt kırmızı kart gösterdi.
87' Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.