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Adana'da puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk etti. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın ilk golünü 13. dakikada penaltıdan Bajic attı. Perez'in 18. dakikada kırmızı kart görmesinden dolayı Karadeniz ekip maçın büyük bölümünü bir kişi eksik oynadı. 84. dakikada Ndiaye skora eşitliği getirdi.
Alınan bu sonuçla birlikte Giresunspor puanını 21'e çıkartırken, Adana Demirspor 34 puana yükseldi. Adana Demirspor önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olurken, Giresunspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
Adana Demirspor-Giresunspor maç özeti izle