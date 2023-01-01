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ÖZET | Adana Demirspor-Giresunspor: 1-1

Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Giresunspor'da Perez 18. dakikada kırımızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor-Giresunspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:02 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana'da puanlar paylaşıldı

Adana'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk etti. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk golünü 13. dakikada penaltıdan Bajic attı. Perez'in 18. dakikada kırmızı kart görmesinden dolayı Karadeniz ekip maçın büyük bölümünü bir kişi eksik oynadı. 84. dakikada Ndiaye skora eşitliği getirdi.

Alınan bu sonuçla birlikte Giresunspor puanını 21'e çıkartırken, Adana Demirspor 34 puana yükseldi. Adana Demirspor önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olurken, Giresunspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Adana Demirspor-Giresunspor maç özeti

  • 4. dakikada Svensson’un sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba’nın şutu az farkla auta çıktı.
  • 7. dakikada Gökhan İnler’in pasında ceza yayı yakınlarında Stambouli’nin gelişine bekletmede şutunu çekerken top az farkla üstten auta çıktı.
  • 10. dakikada ceza alanına gönderilen topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR’a gitti. VAR’ı inceleyen hakem Yasin Kol, Rodrigues’in eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
  • 13. dakikada penaltı atışını kullanan, Bajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
  • 25. dakikada Svensson’un ceza sahasında yerde pasında, Belhanda topla buluştu. Belhanda bekletmeden topa vururken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • 30. dakikada sağ kanattan kale sahasına giren Yusuf, son çizgiden kaleye şutunda top kaleciden döndü.
  • 45 +3. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topa yükselen Manev kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.
  • 46. dakikada N’diaye sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleye yakın mesafeden Emre Akbaba’nın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
  • 58. dakikada ceza sahası dışından Ndiaye’nin sert şutunda kaleci Onurcan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
  • 60. dakikada sol kanattan Belhanda’nın ortasında penaltı noktası üzerinde Yusuf Sarı’nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
  • 68. dakikada ceza sahası dışından Rodrigues’in sert şutu az farkla dışarı çıktı.
  • 74. dakikada sol kanattan Belhanda’nın köşe atışında ceza sahası içinde Bjarnason’un kafa vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi.
  • 84. dakikada Belhanda’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu Bjarnason kafayla kale önüne yolladı, topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Adana Demirspor-Giresunspor maç özeti izle


#Adana Demirspor
#Giresunspor
#Spor Toto Süper Lig
2 saat önce
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ÖZET | Adana Demirspor-Giresunspor: 1-1
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