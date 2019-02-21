Adem Büyük ve Jahovic'in cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında Sadık Çiftpınar’ın bacağına basan Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic ile Beşiktaş karşılaşmasında Lens’in ayağına basan Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük’e 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun iki futbolcu için almış olduğu kararlar şu şekilde açıklandı;

"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Adem Büyük’ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Adis Jahovic'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.