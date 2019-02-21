SÜPER LİG

Adem Büyük ve Jahovic'in cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük ve Atiker Konyaspor'dan Jahovic'e ikişer maç ceza verdi.

Haber Merkezi IHA
Adem Büyük'ün kırmızı kart gördüğü pozisyon.

Adem Büyük'ün kırmızı kart gördüğü pozisyon.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında Sadık Çiftpınar’ın bacağına basan Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic ile Beşiktaş karşılaşmasında Lens’in ayağına basan Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük’e 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun iki futbolcu için almış olduğu kararlar şu şekilde açıklandı;

  • "Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Adem Büyük’ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
  • Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Adis Jahovic'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sadık Çiftpınar bacağının görüntüsünü paylaştı
Sadık Çiftpınar bacağının görüntüsünü paylaştı

Fenerbahçe'nin dün evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta Jahovic, Sadık Çiftpınar'ın bacağına bastığı pozisyonda kırmızı kart görmüştü. Pozisyonda Sadık'ın yerde kıvranması abartılı bulunarak eleştirilmişti.Sadık Çiftpınar bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan eleştirilere tepki gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bacağının çizilmiş görüntüsünü "Gece yanığı değil vida izi" notuyla paylaştı. Konya da Zuta'nın ayağını paylaşmıştıKonyaspor Kulübü de maç sonrası Zuta'nın ayağının görüntüsünü paylaşmış ve çift daldığı pozisyonda Skrtel'e kırmızı kart gösterilmemesine tepki göstermişti.Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı. 📸 pic.twitter.com/8dlEjXcMve&mdash; Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019 Rıdvan Dilmen: Bence pozisyon sarı kart

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.