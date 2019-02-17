Sadık Çiftpınar bacağının görüntüsünü paylaştı

Fenerbahçe'nin dün evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta Jahovic, Sadık Çiftpınar'ın bacağına bastığı pozisyonda kırmızı kart görmüştü. Pozisyonda Sadık'ın yerde kıvranması abartılı bulunarak eleştirilmişti.

Sadık Çiftpınar bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan eleştirilere tepki gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bacağının çizilmiş görüntüsünü "Gece yanığı değil vida izi" notuyla paylaştı.



Konya da Zuta'nın ayağını paylaşmıştı

Konyaspor Kulübü de maç sonrası Zuta'nın ayağının görüntüsünü paylaşmış ve çift daldığı pozisyonda Skrtel'e kırmızı kart gösterilmemesine tepki göstermişti.

Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı. 📸 pic.twitter.com/8dlEjXcMve — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019