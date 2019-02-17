SÜPER LİG

Sadık Çiftpınar bacağının görüntüsünü paylaştı

Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar, Jahovic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda bacağının çizilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadık Çiftpınar'ın Konyaspor maçındaki performansı vasatın altında kaldı.

Sadık Çiftpınar'ın Konyaspor maçındaki performansı vasatın altında kaldı.

Fotoğraf: Metin Pala / AA

Fenerbahçe'nin dün evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta Jahovic, Sadık Çiftpınar'ın bacağına bastığı pozisyonda kırmızı kart görmüştü. Pozisyonda Sadık'ın yerde kıvranması abartılı bulunarak eleştirilmişti.

Sadık Çiftpınar bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan eleştirilere tepki gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bacağının çizilmiş görüntüsünü "Gece yanığı değil vida izi" notuyla paylaştı.

Sadık Çiftpınar'ın Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşım.
Sadık Çiftpınar'ın Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşım.

Konya da Zuta'nın ayağını paylaşmıştı

Konyaspor Kulübü de maç sonrası Zuta'nın ayağının görüntüsünü paylaşmış ve çift daldığı pozisyonda Skrtel'e kırmızı kart gösterilmemesine tepki göstermişti.


Rıdvan Dilmen: Bence pozisyon sarı kart
Rıdvan Dilmen: Bence pozisyon sarı kart

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıyı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Skrtel’in, Konyasporlu Zuta’ya yaptığı faul sonrası Fırat Aydınus’un verdiği sarı kart mücadeleye damga vurdu.Devre arası karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:Skrtel'in pozisyonu taban havada ise ben kırmızı kart gösterirdim. Ama tekrarında gördüm... Fotoğrafa bakarsanız, kırmızı kart zannedersiniz. Bence sarı kartlık pozisyon.Atiker Konyaspor devre arasında yaptığı paylaşım:Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı. 📸 pic.twitter.com/8dlEjXcMve&mdash; Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019

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