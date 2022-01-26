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Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oluyor

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu kiralık olarak takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Adı Galatasaray ile anılan milli oyuncunun, İspanya'dan ayrılmayacağı ve Getafe'ye transfer olacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adı Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu Getafeye transfer oluyor
Transfermarkt verilerine göre Okay Yokuşlu'nun güncel piyasa değeri 3.5 milyon eruo.

Bu sezon formasını giydiği Celta Vigo'da istediği kadar süre alamayan milli oyuncu Okay Yokuşlu, kiralık olarak takımdan ayrılma kararı aldı.

Okay Yokuşlu Getafe'ye gidiyor

Adı Galatasaray ile anılan ve hatta anlaştığı iddia edilen 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine İspanya'da devam edeceği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde sözleşmesi 2023 yılında sonra erecek olan Okay Yokuşlu'nun sezon sonuna kadar Getafe'ye kiralanacağı ifade edildi.

  • 2018 yılında Trabzonspor'da Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan milli yıldız, geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giymişti. Bu sezon 9 maçta süre alan Okay, gol veya asist üretemedi.
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