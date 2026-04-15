Ahmet Dal'ın acı günü

Ahmet Dal'ın acı günü

12:0715/04/2026, Çarşamba
DHA
Kulüp başkanı Ahmet Dal
Kulüp başkanı Ahmet Dal

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın annesi Zühal Dal vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Zühal Dal için bugün İstanbul Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Anne Zühal Dal, cenaze namazı sonrası Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Ahmet Dal'ın annesinin vefatı sebebiyle Erzurumspor FK'dan açıklama yapıldı.


Açıklamada, "Erzurumspor Kulüp Başkanımız Ahmet Dal Bey’in kıymetli annesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Başkanımızın acısını yürekten paylaşıyor, bu zor günlerinde kendisine ve kıymetli ailesine sabır ve metanet diliyoruz. Merhume annemize Cenab-ı Allah’tan rahmet; mekânının cennet, makamının âli olmasını niyaz ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Babalar günü mesajları 2026: Anlamlı, güzel, özlü, kısa ve uzun babalar günü kutlama tebrikleri