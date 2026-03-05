Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın acı günü

Kariyerini Yunanistan'ın Olympiakos ekibinde sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, babaannesi Ayşe Yazıcı'nın vefat haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı.
Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın babaannesi Ayşe Yazıcı, bugün Trabzon'da vefat etti.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü'nde yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Ayşe Yazıcı'nın bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Ayşe Yazıcı, cenaze namazının ardından Taşlıgedik Köyü'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.