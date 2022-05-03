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Spor Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmazın bonservis bedelini açıkladı
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Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a gelen teklifleri doğruladı. Çebi, "Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan’ı Avrupa’ya gönderirim" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmazın bonservis bedelini açıkladı
Çebi takımla yakından ilgileniyor.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a gelen teklifler ve Alexander Sörloth'un transferine ilişkin soruları yanıtladı.

Milliyet'e konuşan Çebi'nin açıklamalarının bir bölümü şöyle:


Frankfurt ve Torino'nun Rıdvan'a teklif yaptığı doğru mu?

  • "Evet doğru, Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan’ı Avrupa’ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan’ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir."

Rıdvan Yılmaz bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 32 maçta 3 gol atarken 4 de asist kaydetti.
Rıdvan Yılmaz bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 32 maçta 3 gol atarken 4 de asist kaydetti.

"Sörloth'u kiralık mı yoksa bonservisiyle birlikte düşünüyorsunuz?"

  • "Sörloth’u ne alacağımı söyledim, ne almayacağımı. Transfer işi gizlidir. Sörloth’un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş’ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız."

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.
Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

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