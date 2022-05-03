Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini açıkladı

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a gelen teklifler ve Alexander Sörloth'un transferine ilişkin soruları yanıtladı.
Milliyet'e konuşan Çebi'nin açıklamalarının bir bölümü şöyle:
Frankfurt ve Torino'nun Rıdvan'a teklif yaptığı doğru mu?
- "Evet doğru, Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan’ı Avrupa’ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan’ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir."
"Sörloth'u kiralık mı yoksa bonservisiyle birlikte düşünüyorsunuz?"
- "Sörloth’u ne alacağımı söyledim, ne almayacağımı. Transfer işi gizlidir. Sörloth’un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş’ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız."