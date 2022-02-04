Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş sorusuna net bir cevap verdi

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Gedson ne Beşiktaş'ı yukarı, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker"
- "Gedson Fernandes planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil. Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı. Kısaca, hiçbir futbolcu transferi büyük takımları yukarı ya da aşağı çekmez."
"Taraftarı mutlu ettiysek ne mutlu"
- "Taraftarın istediği, hoşlandığı, sevdiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutlu olurlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız içerisinde yapıyoruz. Taraftarı da mutlu ettiysek ne ala."
"Şartlar uyarsa transfer devam eder"
- "Uygun şartlarda anlaşabildiğimiz oyuncular olursa transferlerimiz devam edecektir. Fakat devre arası için başka transfer düşüncemiz yok. Takımımıza, oyuncularımıza güveniyoruz."
"Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar"
- "Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar."
Şampiyonluk sözleri
- "Ben hala şampiyon olacağımız hissi ve amacını taşımaya devam ediyorum. Bu nedenle taraftarlarımızın da desteklerini esirgememelerini istiyorum."
"Benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir"
- "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti."