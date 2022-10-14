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Çebi'den taraftara çağrı: Hocaya sahip çıkın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael'e güvendiklerini söyledi. Taraftara seslenen Çebi, "Biz nasıl sahip çıkıyorsak, taraftar da hocasına sahip çıksın" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi Valerien Ismael için ne dedi?
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması için düzenlenen lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok"

  • "Bir evvelki TFF seçimleriyle ilgili bana talepler geldi. Beşiktaş benim için önceliğimdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vazife kutsaldır. Beşiktaş benim önceliğim. Pandemi döneminde Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm, devam ediyorum. Beşiktaş başkanlığına 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok. İsteğim, 3 yıllık süreyi tamamlamak ve Beşiktaş'ta görevimi yapmak."

"Hocaya çok güveniyorum"

  • "Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Valerien Ismael ile ilgili fikrimde bir değişiklik yok. Fikir değiştirmem için bir durum da söz konusu değil."

"Komplo var"

  • "Sosyal medyayla ilgili eleştirilerin sebebinin arkasında Beşiktaş başkanına ve yönetimine tezgahlanmaya çalışılan komplo var. Takımın başarısız olması, hocanın aşağı çekilmesi, hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yapılıyor."

"İstifa bekleyenler boşa bekliyor"

  • "3 ay evvel burada seçim yapıldı. Herkese gelin, lütfen aday olun dedim. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda fellik fellik takım başarısız olsun, Çebi gitsin biz oturalım niyetindeler. Biz kulübü çok iyi toparladık, büyük temizlikler yapıldı. Bunu Beşiktaş için yaptık. İnsanların iştahları kabarmış. Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim."

"Taraftar hocasına sahip çıksın"

  • "Yazılı ve görsel medyada eleştiri yok, aşağı çekme var. 'Şurada, burada hata yaptı'yı geçiyorum. Her cümlelerinde hocayı değersizleştirmeye çalışılıyor. Bu takımı aşağı çekmenin bir yolu da, rakiplerimizin benimsediği Beşiktaş'ı içeriden dışarıdan karıştırmaktır. Taraftarlarımız, bu komploları hazırlayanların oyununa gelmeyin. Biz nasıl sahip çıkıyorsak, taraftar da hocasına sahip çıksın."

"Hoca eleştirileri takmıyor"

  • "Valerien Ismael medyadaki eleştirilere kulak asmıyor. Ben daha çok üzülüyorum. Eleştirileri hoca hiç takmıyor. Ancak, bu eleştirilerin nedenini anlayamıyor."

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