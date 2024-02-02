Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği takımlar Başkent Riyad'daki Kingdom Arena'daki Riyad Sezon Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo, görev alamadığı mücadeleyi tribünden takip etti. Maça yedek başlayan Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.