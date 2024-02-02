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Spor

Al Nassr Riyad Kupası'nda Inter Miami'yi 6 golle geçti |ÖZET

Suudi Arabistan'da düzenlenen Riyad Sezon Kupası'nda Portekizli Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle formasını giymediği Al-Nassr, Arjantinli Lionel Messi'nin 83. dakikada dahil olduğu maçta Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti. Al Nassr-Inter Miami maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:57 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:58 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Al Nassr, Inter Miami karşısında farka koştu.
Al Nassr, Inter Miami karşısında farka koştu.

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği takımlar Başkent Riyad'daki Kingdom Arena'daki Riyad Sezon Kupası'nda karşı karşıya geldi.


Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo, görev alamadığı mücadeleyi tribünden takip etti. Maça yedek başlayan Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, ilk 12 dakikada 3 gol buldu. Karşılaşmanın 3. dakikasında Otavio, 10. dakikada ise Talisca'nın golleriyle 2-0 öne geçen Al-Nassr, Aymeric Laporte'nin 12. dakikada kendi yarı sahasından fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Maçın 51. dakikasında Talisca penaltıdan bulduğu golle skoru 4-0 yaparken, Mohammed Maran 68. dakikada takımının 5. golünü kaydetti. Talisca, 73. dakikadaki 3. golüyle "hat-trick" yaptı ve Al-Nassr karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta bir başka Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, ABD'nin Inter Miami ekibini 4-3 mağlup etmişti. Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.

AL NASSR-INTER MİAMİ MAÇ SONUCU

AL NASSR-INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ

Al Nassr-Inter Miami maçının özetini izlemek için



#Al Nassr
#Inter Miami
#Riyad Kupası
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