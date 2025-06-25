Al Nassr teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

Dünyaca ünlü yıldız Cristino Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Teknik Direktör Stefano Pioli’nin görevine son verdi. Eylül 2024’te göreve gelen Pioli, Pro Lig’i 70 puanla 3. sırada tamamladı. Al Nassr, Pioli yönetiminde AFC Şampiyonlar Ligi’nde de yarı final oynadı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı Pioli ve ekibine teşekkür ediyoruz" denildi.