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Al Nassr teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

Al Nassr teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

12:4925/06/2025, Çarşamba
IHA
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AFC Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Katar'ın Al-Sadd takımı, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı ile Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşılaştı. Al-Nassr takımı teknik direktörü Stefano Pioli maçı saha kenarından izledi.
AFC Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Katar'ın Al-Sadd takımı, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı ile Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşılaştı. Al-Nassr takımı teknik direktörü Stefano Pioli maçı saha kenarından izledi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldız Cristino Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Teknik Direktör Stefano Pioli’nin görevine son verdi. Eylül 2024’te göreve gelen Pioli, Pro Lig’i 70 puanla 3. sırada tamamladı. Al Nassr, Pioli yönetiminde AFC Şampiyonlar Ligi’nde de yarı final oynadı.


Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı Pioli ve ekibine teşekkür ediyoruz" denildi.


Suudi Arabistan ekibinin başında 44 maça çıkan Pioli, 28 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

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