Alanyaspor-Başakşehir
Süper Lig'in 24.haftasında Alanyaspor evinde Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 gelip ayrıldı. Alanyaspor'da Leroy Fer 69.dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın tek golünü 54.dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Alınan bu sonuçla puanını 28'e çıkartırken, Başakşehir 40 puanda kaldı. Ankaragücü gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olurken, Başakşehir ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Alanyaspor-Başakşehir maç özeti
20. dakikada Medipol Başakşehir ceza yayına yakın kısımdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç’ün şutunda kaleci Runarson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Yusuf’un ceza sahasına ortasında Ahmed Hassan’ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.