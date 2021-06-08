Alanyaspor genç golcü Oğuz Aydın'ı transfer ediyor

Oğuz Aydın her iki kanatta da görev yapabiliyor.

3. Lig’den 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928’in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, gösterdiği performans ve istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti.

Sezon boyunca sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan Hollanda doğumlu futbolcu, bu maçlarda 11 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Takımının 2. Lig’e yükselmesinde önemli bir payı olan Oğuz Aydın, üst liglerden kulüplerin de radarına girdi.

Birçok taliplisi olan Oğuz için son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor devreye girdi. Turuncu-yeşilli kulüp, genç oyuncu için Bucaspor’a 3 milyon TL bonservis ücreti önerdiği ve iki kulübün transfer için büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

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1.83 boyundaki Oğuz Aydın, sağ ayağını kullanıyor.