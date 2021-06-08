Spor Alanyaspor genç golcü Oğuz Aydını transfer ediyor
FUTBOL FUTBOL

Alanyaspor genç golcü Oğuz Aydın'ı transfer ediyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın için teklif yaptığı ve iki kulübün büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Alanyaspor genç golcü Oğuz Aydını transfer ediyor
Oğuz Aydın her iki kanatta da görev yapabiliyor.

3. Lig’den 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928’in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, gösterdiği performans ve istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti.

Sezon boyunca sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan Hollanda doğumlu futbolcu, bu maçlarda 11 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Takımının 2. Lig’e yükselmesinde önemli bir payı olan Oğuz Aydın, üst liglerden kulüplerin de radarına girdi.

Birçok taliplisi olan Oğuz için son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor devreye girdi. Turuncu-yeşilli kulüp, genç oyuncu için Bucaspor’a 3 milyon TL bonservis ücreti önerdiği ve iki kulübün transfer için büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

1.83 boyundaki Oğuz Aydın, sağ ayağını kullanıyor.
1.83 boyundaki Oğuz Aydın, sağ ayağını kullanıyor.

Alanyaspor'a Sırp stoper: İmzayı attı
SPOR
Alanyaspor'a Sırp stoper: İmzayı attı
Abone Ol Google News
Bakan açıkladı

Bakan açıkladı

Ödemeler bugün yapılıyor.
Oğullarına kızdı garaja hapsetti

Oğullarına kızdı garaja hapsetti

​42 yıldır bir kere bile dışarı çıkmadı, satılmak isteniyor.
Bahçeliden Ahmet Şıka katil devlet cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu

​MHP grup toplantısında hitap ediyor.
Biontech için aile hekimleri de devrede

Biontech için aile hekimleri de devrede

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

​Bakan Kurum: Saat 14:00'te Caddebostan'da buluşalım.

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.