Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alex Ferguson Manchester United-Liverpool maçı öncesi hastaneye kaldırıldı

Alex Ferguson Manchester United-Liverpool maçı öncesi hastaneye kaldırıldı

18:253/05/2026, Pazar
G: 3/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ferguson kariyerinde uzun yıllar Manchester United'ı çalıştırmıştı.
Ferguson kariyerinde uzun yıllar Manchester United'ı çalıştırmıştı.

Manchester United’ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, Liverpool ile oynanan dev randevu öncesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Futbol dünyasını endişelendiren haberin ardından ilk resmi açıklama geldi.

Old Trafford Stadı, Manchester United ile Liverpool arasındaki tarihi rekabete ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, tribünlerden gelen bir haber maçın önüne geçti. Kırmızı Şeytanlar’ın başarılarla dolu tarihinin mimarı olan 84 yaşındaki efsane teknik adam Sir Alex Ferguson, müsabakanın başlamasına yaklaşık bir saat kala fenalaştı. Statta bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tecrübeli futbol adamı, detaylı tetkikler için ivedilikle hastaneye nakledildi.

Daily Mail’in ulaştığı kulüp yetkilileri bir bilgilendirmede bulundu. Manchester United yönetimi, Ferguson’un genel sağlık durumunun ciddiyet arz etmediğini, hastaneye yatışının tamamen tedbir amaçlı gerçekleştirildiğini duyurdu.



#Manchester United
#Alex Ferguson
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yağışlar etkili oldu: İstanbul’da barajlar ne kadar doldu? İSKİ 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları