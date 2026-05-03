Alex Ferguson Manchester United-Liverpool maçı öncesi hastaneye kaldırıldı

Old Trafford Stadı, Manchester United ile Liverpool arasındaki tarihi rekabete ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, tribünlerden gelen bir haber maçın önüne geçti. Kırmızı Şeytanlar’ın başarılarla dolu tarihinin mimarı olan 84 yaşındaki efsane teknik adam Sir Alex Ferguson, müsabakanın başlamasına yaklaşık bir saat kala fenalaştı. Statta bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tecrübeli futbol adamı, detaylı tetkikler için ivedilikle hastaneye nakledildi.