Spor Ali Güneş gözyaşlarına hakim olamadı "O gün ne kadar fakir olduğumu anladım"
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Ali Güneş gözyaşlarına hakim olamadı: "O gün ne kadar fakir olduğumu anladım"

Kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski milli futbolcu Ali Güneş, bayram günü yaşadığı bir anısını paylaşırken gözyaşlarına engel olamadı. Güneş, çok parası olmasına rağmen kendisini yalnız ve fakir hissettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Güneş gözyaşlarına hakim olamadı: O gün ne kadar fakir olduğumu anladım
Ali Güneş katıldığı programda duygusal anlar yaşadı.

Eski futbolcu Ali Güneş, NTV'de katıldığı bir programda kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayramda yaşadığı bir anısını paylaşan Güneş, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Her şeyden bıktığın ve futbolu bırakmayı düşündüğün bir an oldu mu? şeklindeki soruya cevap veren Ali Güneş, duygu dolu şu açıklamayı yaptı:

"Kavanozun içine para ve şeker koydum, hiç kimse bayramlaşmaya gelmedi"


  • "Bucaspor'daydım. Buca'da üç katlı villada oturuyorum. Dışarıda lüks aracım var, ünlüyüm, Ali Güneş'im. Cebimde param var. Herkes beni tanıyor, seviyor. Benim düşüncem bu. Bayramlarda her zaman büyüklerimin, akrabalarımın elini öpmeye giderim. Öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Bayram namazına gittim, eve geldim. Bir kavanozun içine para koydum, bir de şeker koydum. Çocuklar gelecek bayramlaşacağım. Telefon çaldı, annem ve babamla bayramlaştım. 13 yaşında babama 'Kaç yaşındasın?' dedim. Babam '35 yaşındayım' dedi. Ben de dedim ki 'Ne kadar yaşlanmışın.' 13 yaşından sonra zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Çok çabuk geçti. Hiç kimse bayramlaşmaya gelmedi. O gün oturdum düşündüm; 'Villada oturuyorsun, dışarıda lüks bir aracın, cebinde para var. Ali Güneş'sin, zenginim, herkes seni tanıyor diye düşünüyorsun' dedim. Halbuki o gün ne kadar yalnız ne kadar fakir olduğumu anladım."

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@spor'in paylaştığı bir gönderi


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