Ali Güneş gözyaşlarına hakim olamadı: "O gün ne kadar fakir olduğumu anladım"

Eski futbolcu Ali Güneş, NTV'de katıldığı bir programda kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayramda yaşadığı bir anısını paylaşan Güneş, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Her şeyden bıktığın ve futbolu bırakmayı düşündüğün bir an oldu mu? şeklindeki soruya cevap veren Ali Güneş, duygu dolu şu açıklamayı yaptı:

"Kavanozun içine para ve şeker koydum, hiç kimse bayramlaşmaya gelmedi"





"Bucaspor'daydım. Buca'da üç katlı villada oturuyorum. Dışarıda lüks aracım var, ünlüyüm, Ali Güneş'im. Cebimde param var. Herkes beni tanıyor, seviyor. Benim düşüncem bu. Bayramlarda her zaman büyüklerimin, akrabalarımın elini öpmeye giderim. Öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Bayram namazına gittim, eve geldim. Bir kavanozun içine para koydum, bir de şeker koydum. Çocuklar gelecek bayramlaşacağım. Telefon çaldı, annem ve babamla bayramlaştım. 13 yaşında babama 'Kaç yaşındasın?' dedim. Babam '35 yaşındayım' dedi. Ben de dedim ki 'Ne kadar yaşlanmışın.' 13 yaşından sonra zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Çok çabuk geçti. Hiç kimse bayramlaşmaya gelmedi. O gün oturdum düşündüm; 'Villada oturuyorsun, dışarıda lüks bir aracın, cebinde para var. Ali Güneş'sin, zenginim, herkes seni tanıyor diye düşünüyorsun' dedim. Halbuki o gün ne kadar yalnız ne kadar fakir olduğumu anladım."

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