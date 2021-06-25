Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a olay cevaplar: "Fenerbahçe'de PYK var"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kendisi için söylediği sert sözlere cevap verdi. Koç'un kongrede yaptığı açıklamalar üyelerden büyük destek aldı.
İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;
- -"Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda."
- -"Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz."
- -"Biz yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Siz benimle gelmezseniz, ben sizinle geleceğim. Kaçmak yok!"
- -"Beni seyirciyle yollayacaksınız öyle mi? Kulübün sahibi ben değilim ve zaten istenmediğimi hissettiğim anda giderim."
- -"Aziz Yıldırım gibi dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız yok."
- -"Fenerbahçe'de PYK var. Nedir PYK? Paralel yönetim kurulu!"
- -"Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi onu 3 sene önce kandırdı. Şimdi de kandırmaya devam ediyorlar. Çok isterdim buraya gelme cesaretini göstermelerini"
- -"Siz benim için sadece Aziz Yıldırım'sınız. Siz kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi olarak görüyorsunuz. Kulübe artık zarar veriyorsunuz"
Aziz Yıldırım neler söylemişti?
🎙Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar;
🗣"Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var."
🗣"Pamuk prenses küme düşüyordu küme."
🗣"Başakşehir'den aldıkları Kahveci'ye, Galatasaray ve Marsilya 4,5 buçuk milyon euro bonservis bedeli verdi"
🎙Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar;