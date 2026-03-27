Altay'a altyapıdan iki takviye

Siyah-beyazlılarda U19 takımından kaleci Poyraz Kırmızıalan ve stoper Ahmet Yakup Çoban, A takım kadrosuna dahil edildi. İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki kaleci Poyraz bu sezon U19 Gelişim Ligi'nde 14 maça çıkarken, 19 yaşındaki Ahmet Yakup ise aynı ligde 12 müsabakada görev yaptı.