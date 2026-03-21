Altay'da Hikmet gözden düştü

Altay'da Hikmet gözden düştü

13:1321/03/2026, Cumartesi
Altay'da Hikmet gözden düştü
Altay'da Hikmet gözden düştü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybederek alt sıralardan uzaklaşamayan Altay'da stoper Hikmet Çolak son olarak 3-0 yenildikleri Balıkesirspor deplasmanındaki performansıyla gözden düştü.

Balıkesirspor randevusunda 41'inci dakikasında ceza sahasında topa elle müdahale ederek rakibe penaltı kazandıran genç savunma oyuncusu, takımının 1-0 geriye düşmesine neden olmuştu.

Müsabakanın 54'üncü dakikasında oyundan alınan Hikmet'in çarşamba günü İzmir'de oynanacak Alanya 1221 maçında kesik yiyerek yedek soyunması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Hikmet'in yerine defansın ortasında Arif'in görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oktay forma giyemeyecek. Cezası biten Emre ise takımdaki yerini alabilecek.

#altay
#hikmet çolak
#balıkesirspor
LGS 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ: LGS başvuruları ne zaman?