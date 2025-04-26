Altınordu lidere konuk oluyor

2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantileyen Altınordu, yarın deplasmanda lider Sarıyer'le kozlarını paylaşacak.
Altınordu yarın Sarıyer'e konuk olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Batuhan Kolak düdük çalacak.
İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Uğur'un durumu maç saatinde netleşecek.
Grupta 56 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, 76 puanı bulunan şampiyonluk adayı Sarıyer'i yenerek moral bulmak istiyor. Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertlilerde ikinci maçına çıkacak olan teknik direktör Namet Ateş, galibiyet siftahı yapmak istiyor.