Altay prestij için sahaya çıkıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay, yarın deplasmanda Isparta 32 Spor karşısında prestij mücadelesi verecek.
Altay, yarın deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 33'üncü hafta mücadelesini Yakup Özhan yönetecek.
Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ali ile sarı kart cezalısı Arda forma giyemeyecek.
Ligde 25 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, hiçbir iddiası bulunmayan 33 puanlı 14'üncü basamaktaki rakibini yenmeyi hedefliyor.
Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan gençlere şans vermesi bekleniyor.