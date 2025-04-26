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Altay prestij için sahaya çıkıyor

Altay prestij için sahaya çıkıyor

11:3926/04/2025, Cumartesi
DHA
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Altay, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.
Altay, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay, yarın deplasmanda Isparta 32 Spor karşısında prestij mücadelesi verecek.

Altay, yarın deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 33'üncü hafta mücadelesini Yakup Özhan yönetecek.


Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ali ile sarı kart cezalısı Arda forma giyemeyecek.


Ligde 25 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, hiçbir iddiası bulunmayan 33 puanlı 14'üncü basamaktaki rakibini yenmeyi hedefliyor.


Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan gençlere şans vermesi bekleniyor.








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