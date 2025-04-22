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Altınordu'da rehavete yer yok

Altınordu'da rehavete yer yok

17:4822/04/2025, Salı
DHA
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Altınordu 11'i
Altınordu 11'i

İskenderunspor'la 1-1 berabere kalarak play-off'u garantileyen Altınordu, kalan son maçına da aynı ciddiyetle çıkacak.

2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü lider Sarıyer'e konuk olacak Altınordu, alacağı sonuçla şampiyonluk hedefleyen iki takımın kaderini büyük ölçüde belirleyecek.


Ligde 76 puanı bulunan Sarıyer ve 74 puanlı takipçisi Batman Petrol Spor son 2 haftaya şampiyonluk iddialarını koruyarak girdi. Zirvenin anahtarını elinde bulunduran İzmir temsilcisinin rehavete kapılmadan mücadele edeceği ifade edildi.


Altınordu son haftayı ise 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak.


İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Alper forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroda yer almayan Uğur'un da riske edilmemesi bekleniyor.





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