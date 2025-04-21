Altınordu play-off biletini kaptı

Kırmızı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan teknik direktör Namet Ateş de oyuncularının performansına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynanan maçın ardından futbolcularını aldıkları başarılı sonuç ve iyi futboldan dolayı tebrik eden Ateş, "Alınan bu sonuçtan dolayı tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım neleri başarabileceğini herkese bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar yardımcı antrenör olarak bir çok maça çıktım ama profesyonel teknik adam olarak ilk maçıma İskenderun karşısında çıktım. Bir maça çıktığında nasıl olmasını istersin deseler anlatsam yazsam böyle bir maç olmasını isterdim. Teknik adam olarak kenarda oyuncularıma futbolu öğretemem. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda baktığınızda kenarda beni görebiliyorsanız bana bu yeterli. Coşkuyu ve tebriki hak ediyorlar. Yolumuz uzun" diye konuştu.