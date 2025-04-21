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Altınordu play-off biletini kaptı

Altınordu play-off biletini kaptı

16:5521/04/2025, Pazartesi
IHA
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Altınordulu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Altınordulu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine iki hafta kala play-off’a kalmayı başardı.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 32. hafta mücadelesinde İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, zorlu mücadeleden 1 puan alarak ligin bitimine iki hafta kala play-offa kalmayı başardı.


Kırmızı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan teknik direktör Namet Ateş de oyuncularının performansına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynanan maçın ardından futbolcularını aldıkları başarılı sonuç ve iyi futboldan dolayı tebrik eden Ateş, "Alınan bu sonuçtan dolayı tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım neleri başarabileceğini herkese bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar yardımcı antrenör olarak bir çok maça çıktım ama profesyonel teknik adam olarak ilk maçıma İskenderun karşısında çıktım. Bir maça çıktığında nasıl olmasını istersin deseler anlatsam yazsam böyle bir maç olmasını isterdim. Teknik adam olarak kenarda oyuncularıma futbolu öğretemem. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda baktığınızda kenarda beni görebiliyorsanız bana bu yeterli. Coşkuyu ve tebriki hak ediyorlar. Yolumuz uzun" diye konuştu.


Öte yandan Altınordu’da İskenderunspor maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. İzmir ekibi, gelecek hafta sonu deplasmanda Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 23 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak.





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